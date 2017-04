Sciame sismico nella notte, diverse scosse a Perugia, Ferrara e al largo dell'Adriatico

Da ieri sera l'INGV (l'Istituto Nazionale Geofisica Vulcanologia) ha segnalato diversi movimenti tellurici,il primo alle 18:46 a Sant'Agostino, in provincia di Ferrara, di magnitudo 3.1.

Un'altra scossa alle 21:15 a Bondeno, sempre in provincia di Ferrara, di magnitudo 3.2.

Due scosse alle 22:43 e 22:54 a Preci e a Norcia, in provincia di Perugia, entrambe di magnitudo 2.7.

All'01:53 di questa notte si è registrata una di magnitudo 3.3 nel mar Adriatico Centrale.

Durante la notte le scosse sono state avvertite anche a San Marino.