Rimini: traffico bloccato per incidente alla Grotta Rossa

Per un incidente verificatosi poco fa, per fortuna senza gravi conseguenze, si segnalano code e rallentamenti in entrambi i sensi di marcia in Via della Grotta Rossa. l'incidente, senza feriti, è avvenuto all'altezza dell'intersezione con via del Gatto e la Polizia Municipale sta intervenendo per ricostruire la dinamica e gestire il traffico per cui si consiglia agli utenti della strada di optare per percorsi alternativi sia in direzione Rimini sia in direzione San Marino.