Torna la paura tra Marche e Umbria: due scosse di magnitudo 4 e 4.1

Due scosse di terremoto, rispettivamente di magnitudo 4 e 4.1, hanno riportato per mezz'ora la paura tra Marche e Umbria. Chiaramente avvertite dalla popolazione, non sembra tuttavia che abbiamo provocato danni a persone o cose. Le scosse, registrate dai sismografi dell'Ingv alle 23.16 e alle 23.19, hanno avuto come epicentro Visso, sui monti Sibillini in provincia di Macerata. Poco prima una scossa di magnitudo 3.5, era stata avvertita a Preci, in provincia di Perugia.



Per la mappa terremoti INGV