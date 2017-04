Berlusconi cade nella sua villa di Portofino, batte la testa.

Il suo medico curante ha detto che non sembra essere nulla di grave

Incidente domestico per Silvio Berlusconi. La notte scorsa l'ex premier è caduto nella sua villa di Portofino.

Il leader di Forza Italia sembra che sia inciampato in un tappeto in casa e abbia battuto la testa.

Per precauzione, Berlusconi ha deciso di rientrare a Milano subito e di farsi medicare alla clinica Madonnina, dove gli sono stati applicati tre punti di sutura al labbro superiore.

A quanto si apprende, le sue condizioni sono buone. "Niente di grave, è una sciocchezza" ha commentato il suo medico curante, professor Alberto Zangrillo.

A causa dell'incidente però fanno sapere da Forza Italia, che Berlusconi "non potrà essere presente a Pietrasanta alla manifestazione Ripariamolitalia organizzata dal sindaco Massimo Mallegni e dal responsabile enti locali di Forza Italia Marcello Fiori".