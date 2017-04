Ravenna: anziano spara ai carabinieri e si barrica in casa

Dopo esser stato convinto da un parente, che traduceva in dialetto romagnolo quello che veniva indicato dai militari.

Ieri sera un uomo di 86 anni ha sparato alcuni colpi d'arma da fuoco contro i carabinieri di Bagnacavallo (Ravenna), che si erano recati all'abitazione per rintracciare la badante dell'uomo.

L'anziano, dopo aver sparato, si è barricato con il fucile nella sua villetta. Fortunatamente i militari sono rimasti illesi.

Grazie all'intervento di un negoziatore del comando provinciale dell'Arma, che ha suggerito come comportarsi ad un parente che poi 'traduceva' in dialetto romagnolo all'anziano, rassicurandolo, alla fine l'86enne si è arreso. Sono ancora al vaglio le ragioni del suo gesto.