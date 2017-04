Reggio Emilia: sfonda la porta casa dell'ex compagna che rifiuta sesso, arrestato

Un 32enne del Burkina Faso è stato arrestato la scorsa notte dalla polizia a Reggio Emilia per violazione di domicilio aggravata. L'uomo ha sfondato la porta di casa dell'ex compagna, connazionale 26enne, dove c'erano anche i due figli minorenni della coppia, aggredendola perché rifiutava le sue richieste sessuali. Gli agenti sono intervenuti sulla base di una segnalazione al 113.

Il giovane è stato arrestato e sono in corso le procedure per il suo allontanamento dall'Italia: il permesso di soggiorno, scaduto, non gli è stato rinnovato per i numerosi precedenti di polizia a suo carico.