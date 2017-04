Tenta estorsione di un cellulare: arrestata borseggiatrice a Rimini

Arrestata dalla polizia, per la tentata estorsione di un cellulare, una borseggiatrice di origine romena. E' successo ieri all'Arco di Augusto, al Marathon village, struttura che ha accolto migliaia di persone per la maratona di questa mattina. Tra la folla anche una giovane coppia di turisti napoletani: quando la ragazza decide di fare un selfie con il fidanzato non trova più il telefono nello zaino. Il ragazzo con il suo cellulare compone il numero della fidanzata e riceve in risposta: "Ho io il telefono! Dammi 100 euro e te lo restituisco". Alla telefonata assistono due cavalieri della Polizia di stato, agenti a cavallo che presidiano i parchi soprattutto durante eventi di grande affluenza. Il ragazzo a quel punto dà un appuntamento per la restituzione del cellulare e durante lo scambio, a pochi passi dall'Arco di Augusto, intervengono gli agenti. La donna è stata arrestata per tentata estorsione e detenzione di arma da taglio: oltre al telefono aveva con sé un coltello e forbici per tagliare le borse.