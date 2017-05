Ragazza di 27 anni ricoverata per meningite, è grave

Una forma di meningite batterica da pneumococco ha costretto al ricovero, all'Ospedale Sant'Orsola di Bologna, una ragazza di 27 anni di Castenaso. Le condizioni della giovane, condotta al policlinico emiliano nella serata di sabato, sono gravi: si trova in coma farmacologico in modo da permettere al suo fisico di recuperare il prima possibile. La prognosi è riservata. A quanto si è appreso, la forma di meningite contratta dalla ragazza, quella da pneumococco, è una delle più frequenti e non ha richiesto la profilassi per le persone che sono state in contatto con lei nelle ultime ore, in quanto non contagiosa. La meningite batterica da pneumococco potenzialmente può colpire tutte le fasce d’età ma secondo gli esperti è più frequente nei bambini, negli adolescenti, nei giovani adulti e negli anziani.