Rimini: spintona la figlia ubriaca, denunciato

Un padre è stato denunciato dopo aver spintonato la figlia contro il finestrino di un'auto, all'uscita di un locale di Rimini. La vicenda risale ad alcune sere fa quando il genitore, che era andato a riprendere la ragazza minorenne a fine serata, si era accorto che era vestita diversamente rispetto a quando era uscita di casa e, soprattutto, era ubriaca. I rimproveri si sono acuiti dopo una risposta poco gradita da parte della figlia. Da qui, la spinta.



A far intervenire i militari la madre di una compagna della giovane che era uscita con lei e si trovava in macchina al momento dell'alterco. Qui, le due ragazzine hanno raccontato, in lacrime, quanto avvenuto poco prima. La giovane è stata accompagnata in Pronto Soccorso, dove le vengono riscontrate lesioni guaribili in sei giorni. Fornita ai Carabinieri la propria versione su quanto successo, i militari hanno provveduto a denunciare il genitore per lesioni personali. Secondo la stampa locale, sono in corso anche accertamenti per capire in quale locale siano stati serviti alcolici alla minorenne.