Corea del Nord contro gli Usa: "Vogliono una guerra nucleare"

Pyongyang ha accusato Washington "di procedere in modo sconsiderato verso una guerra nucleare" nella regione, dopo la decisione di far sorvolare dei bombardieri strategici sui principali obiettivi nordcoreani".

Prima il drone a pilotaggio remoto Global Hawk, per monitorare le attività del programma missilistico nella Corea del Nord, volute dal presidente Kim. Dopo poche ore, per l'appunto i due bombardieri strategici statunitensi hanno sorvolato i cieli di Pyongyang, in un’esercitazione con l’aeronautica sud-coreana e giapponese. Intanto si registra una svolta del presidente americano, che si dice pronto ad incontrare il leader nordcoreano Kim ma alle giuste condizioni. Condizioni che però al momento non sussistono, specifica la Casa Bianca. Operativo nel frattempo in Corea del Sud il sistema antimissile americano installato per difendere da missili nordcoreani. Pechino chiede però lo stop al dispiegamento, pronta ad agire a tutela dei suoi interessi.