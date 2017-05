Dogana: la Guardia di Rocca ha sequestrato marijuana e denunciato in stato di libertà un cittadino italiano

Domenica 30 aprile, a seguito di una segnalazione, una pattuglia della Guardia di Rocca- Distaccamento di Dogana, ha intercettato e fermato a Faetano, a poca distanza del Confine di Stato, una vettura con targa italiana con due giovani a bordo uno dei quali pregiudicato per reati contro il patrimonio.

Il passeggero, P.D., 24enne residente a Rimini, non è stato in grado di esibire un documento di riconoscimento, perciò è stato sottoposto a procedura di fotosegnalamento. Inoltre, considerato che lo stesso P.D. è stato trovato in possesso di una piccola quantità di marijuana, il giovane è stato interrogato e denunciato all’Autorità Giudiziaria, in stato di libertà, mentre la droga è stata immediatamente sequestrata”.