Incidente alla Grotta Rossa: all'Infermi anziana e centauro sammarinese

Un brutto scontro tra auto e moto in via Grotta Rossa, questa mattina. Ricoverati all'ospedale Infermi sia una anziana signora, a bordo di una Fiat Panda, sia il centauro in sella ad una Motard, un giovane sammarinese. Sul posto il personale del 118, intervenuto con due ambulanze e un'auto medicalizzata, nonché agenti della Polizia Stradale per regolare il traffico e ricostruire la dinamica.