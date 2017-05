Marotta, arrestato spacciatore. In casa aveva droga e Kalashnikov

I carabinieri di Marotta, in provincia di Pesaro-Urbino, hanno arrestato un 35enne del posto che aveva in casa un mitragliatore Kalashnikov, perfettamente funzionante, una pistola giocattolo e una grossa busta di marijuana, in parte già lavorata e confezionata e parte già compressa sottovuoto.



Il fucile era nascosto in un'intercapedine, e c'erano anche alcune munizioni da guerra: secondo i Carabinieri potrebbe essere stato dato in custodia allo spacciatore da qualche malavitoso, magari da una delle bande che assaltano i furgoni portavalori e in genere utilizzano questo tipo di armi. L'uomo, fermato mentre portava a passeggio il cane, non ha fornito alcuna indicazione sul motivo per cui teneva in casa un mitragliatore.



Gli è stata sequestrata anche una grossa somma di denaro. Arrestato in flagranza di reato per detenzione di armi e munizioni da guerra nonché spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti, ora è rinchiuso in carcere.