Ravenna: auto va fuori strada, un morto e un ferito

Un morto e un ferito in gravi condizioni in un incidente avvenuto ieri sera alla periferia di Ravenna, in via Canala. Una Volkswagen Passat con targa romena, diretta verso Piangipane, poco dopo le 20 è finita fuori strada ribaltandosi nel fossato laterale. Uno dei due occupanti è deceduto, l'altro è stato portato all'ospedale Bufalini di Cesena. Con il 118 sono intervenuti i vigili del fuoco e due pattuglie della polizia municipale per i rilievi.