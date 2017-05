Riccione: fermati dai Carabinieri anche due minorenni per spaccio e furto

I Carabinieri di Riccione, durante i controlli conclusi questa mattina, hanno arrestato 43enne albanese, B. M. le iniziali, residente a San Giovanni in Marignano poiché, sottoposto attualmente agli arresti domiciliari, si era allontanato dalla propria abitazione.

Nell’ambito dello stesso servizio sono stati deferiti in stato di libertà un 19enne pregiudicato rumeno, M.A.I. le iniziali, residente a Sassofeltrio (PU) poiché responsabile di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e porto abusivo di armi. Oltre a 30 grammi di marijuana e al materiale per il relativo confezionamento, il giovane aveva con sé anche un coltello a serramanico occultato nell’abitacolo della sua Punto.

Un 17enne, M.F. le iniziali, studente originario di Ragusa, veniva trovato dai militari della Compagnia di Riccione in possesso di due cellulari rubati.

Fermato anche un altro 17enne, M.E.I.Y., bolognese, perché in possesso di 22 grammi di hashish e 1,1 grammi di marijuana. Nella fase di identificazione, il minore forniva agli operanti false generalità.