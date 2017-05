Rimini: spacciatore tenta la fuga e lancia "la roba" in un giardino

Arrestato nella notte scorsa un giovane di 25 anni, cittadino albanese già noto alle forze dell'Ordine, per detenzione a fini di spaccio.

Mentre la volante della Polizia transitava in via Chiabrera, all’altezza di via Carcano, ha notato il giovane seduto su di un muretto retrostante alcuni bidoni della raccolta differenziata.

Insospettiti dal fare “anomalo” dell’uomo, gli agenti gli si sono avvicinati, ma accortosi di essere inseguito , l’uomo ha iniziato ad allontanarsi lungo via Carcano, sperando di riuscire a fuggire alla Polizia.

Mentre correva, lo spacciatore ha lanciato una vistosa scatoletta blu nel giardino di un privato, sperando di poterla ritrovare in un secondo momento.

I poliziotti, che hanno inseguito il malvivente fino a via Regina Elena, sono riusciti ad ammanettarlo con fatica. Lo spacciatore scalciava e si dimenava con violenza, cercando di colpire gli agenti al corpo e agli arti inferiori.

In seguito la Polizia è ritornata dove il giovane aveva tirato la scatola, rinvenendo 17 involucri di medie dimensioni e 2 di grandi dimensioni, contenenti un totale di 23.7 grammi di cocaina.

Nella tasca anteriore dei jeans dello spacciatore gli agenti hanno trovato diverse centinaia di euro, proventi dall’attività di spaccio.