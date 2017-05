Gdf: operazione fake buster, sequestrati 17 mila prodotti

Tra il ponte del 25 aprile e del 2 maggio, i finanzieri del Comando Provinciale di Rimini, in una operazione di contrasto del fenomeno della contraffazione, hanno individuato due depositi dove hanno scoperto e sequestrato oltre 17.000 prodotti contraffatti, tra capi d’abbigliamento sportivo ed oggettistica di varia tipologia (in particolare maglie di calcio, cappellini, cuscini e sciarpe delle più importanti squadre nazionali e di club, cappellini “46” di Valentino Rossi e delle case automobilistiche di Formula 1, accendini e portachiavi con i loghi di squadre di calcio e di diverse marche automobilistiche) e, in uno di essi, al Gros di Rimini, l’attrezzatura tecnica necessaria per la loro realizzazione, costituita da quattro presse, una stampante ed un personal computer.