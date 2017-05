Rimini: accoltellati padre e figlio davanti a un locale in viale Vespucci, grave ex agente della Municipale

Un uomo, di nazionalità italiana, ha accoltellato padre e figlio, davanti una pizzeria che si trova in viale Vespucci, al civico 29. L' uomo era stato precedentemente allontanato dal locale, perché in evidente stato di alterazione psicofisica, stava infastidendo i clienti. Tanto che la Polizia lo aveva allontanato per identificarlo. Una volta libero non ci ha pensato due volte ed è tornato armato di coltello, poco prima delle 19 e ha cominciato a sferrare violenti colpi a uno dei soci della pizzeria e al padre, ex agente della Municipale ora in pensione. Dopodiché è stato bloccato dall'intervento di un albanese che passava di lì e ha visto la scena, avvenuta davanti alla pizzeria e dallaPolizia che lo ha

disarmato e arrestato. Una scena che si è svolta nel cuore di Marina Centro. Ad avere la peggio il padre, colpito con violenza all'addome e ora in gravi condizioni all'ospedale Infermi.

Sul posto al Polizia scientifica per i rilievi