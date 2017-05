Incidente sul lavoro, il proprietario dovrà risarcire operaio

Per un episodio di infortunio sul lavoro avvenuto nel maggio del 2016 nell'azienda Soldati di Aquaviva, che si occupa di lavorazione del ferro, è stato condannato il proprietario a mille euro di multa per lesioni colpose e 3200 per varie sanzioni amministrative. Dovrà anche risarcire la vittima, un operaio di 43 anni che nell'incidente sul lavoro si procurò ferite che i sanitari giudicarono guaribili in 40 giorni.