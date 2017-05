Rimini, due accoltellamenti in due giorni. Assessore Sadegholvaad: "Pronta la risposta delle forze dell'ordine"

Fuori pericolo il ferito più grave, piantonato in ospedale l'aggressore

Rimini deve fare i conti con due accoltellamenti in due giorni “episodi che inquietano e preoccupano ma è importante sottolineare che in entrambi i casi i responsabili sono stati arrestati” sottolinea l'assessore alla Sicurezza Jamil Sadegholvaad, uscendo dall'ospedale Infermi di Rimini dove è ancora ricoverato il ferito più grave, un ex ispettore della polizia Municipale. Per fortuna le coltellate all'addome non hanno provocato lesioni interne e l'uomo non è in pericolo di vita. Si trova all'Infermi anche il suo aggressore, un 42enne calabrese che nel pomeriggio di ieri si è reso protagonista di un feroce attacco davanti al bar pizzeria Anyway, di viale Vespucci. L'aggressione è rimasta senza una chiara motivazione, mentre la dinamica è abbastanza definita. Un'ora prima dell'accoltellamento il calabrese, che molestava i clienti e continuava a chiedere da bere, era stato fatto allontanare dai gestori della pizzeria, che avevano chiamato la Polizia. Il calabrese è però tornato sul posto attorno alle 19, armato di coltello, ed ha aggredito davanti al locale il padre del gestore, urlando frasi senza senso. Poi ha colpito anche il figlio, accorso da dietro il bancone per tentare di fermare la furia del 42enne: colpito alla spalla, le sue condizioni non sono preoccupanti. E' stato un cliente del bar, un giovane padre straniero, a bloccare la furia del calabrese. E' riuscito a fatica a fermarlo e disarmarlo; poco dopo sono arrivate le forze dell'ordine e le ambulanze. L'aggressore, che pare soffra di disturbi mentali, è stato arrestato ed è ora piantonato in ospedale.