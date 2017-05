Rimini: operato il ferito più grave, già dimesso il figlio. 42 enne calabrese deve rispondere di aggressione e lesioni gravi

E' stato operato all'Ospedale Infermi e non dovrebbe essere in pericolo di vita salvo complicazioni, il titolare del bar dove ieri pomeriggio c'è stata la duplice aggressione, mentre il figlio ha riportato una ferita al braccio ed è stato già dimesso.

La Polizia ha arrestato in flagrante un 42enne, originario della Calabria da poco arrivato in Riviera da Vibo Valentia, che ha accoltellato padre, un ex agente della Municipale, e figlio. Ora le indagini della Polizia si stanno concentrando sui perché dell'aggressione che al momento non trova motivazioni. Secondo i testimoni nel bar al momento dei fatti, il calabrese già alterato, forse per l'alcol, ha iniziato ad inveire contro i titolari del locale. La polizia, allertata da alcuni avventori, ha allontanato una prima volta il 42enne poi rientrato al bar armato di coltello colpendo all'addome il gestore e ferendo il figlio, un ragazzo di 35 anni. Solo l'intervento del socio del titolare che ha bloccato l'aggressore mentre inveiva sull'uomo oramai a terra, e della Polizia, ha scongiurato il peggio. Il calabrese deve rispondere di aggressione e lesioni gravi.