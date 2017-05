Sfregiata con acido: l'ex Eddy Tavares tenta il suidicio

Atto di autolesionismo per Edson 'Eddy' Tavares, accusato di aver sfigurato l'ex fidanzata Gessica Notaro con l'acido il 10 gennaio scorso a Rimini. Il giovane di Capo Verde, detenuto nel carcere di Forlì, avrebbe annodato qualcosa al collo - un lenzuolo secondo alcuni media, un calzino per altri - tentando poi di appendersi con quello alle sbarre, durante la distribuzione dei farmaci. Dopo quell'episodio la sorveglianza nei suoi confronti si è fatta più stretta. Tavares - che si dichiara innocente - ha rivisto la giovane per la prima volta il 27 aprile, in un'udienza del processo in cui deve rispondere di stalking e minacce nei confronti dell'ex, e secondo i suoi legali, Riccardo Luzi e Andrea Tura, è uscito dall'aula "molto prostrato". Gessica parlerà in aula durante la prossima udienza, in programma il 17 maggio.