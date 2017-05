Duplice omicidio a Milano: uno dei cinque presunti killer nascosto a Rimini

Cinque uomini di nazionalità albanese sono stati arrestati dai carabinieri del Comando provinciale di Milano con l'accusa di duplice omicidio. Secondo le indagini dei militari, i cinque arrestati sono i responsabili di un agguato mortale a colpi di arma da fuoco verificatosi lo scorso 10 novembre a Canegrate, ai danni di due cucini connazionali di 29 e 36 anni. I loro corpi erano stati rinvenuti da alcuni residenti a bordo di un'autovettura ribaltata e crivellata di colpi. Dei cinque presunti killer arrestati per l'omicidio dei due cugini albanesi nel Milanese, tutti di età compresa tra i 25 e i 40 anni, tre sono fratelli. Sono stati arrestati tra Lucca, Rimini e Lier in Belgio, dove si erano nascosti dopo numerosi spostamenti tra centro-nord Italia, Albania e Belgio, per sottrarsi alle forze di polizia e anche al "Kanun", il codice consuetudinario albanese che prevede la vendetta da parte della famiglia di chi viene ucciso.