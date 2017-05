Maltrattamenti in famiglia: arrestato 33enne a Bellaria

Z.M. classe 1984, già sottoposto al divieto di avvicinamento alla ex moglie per maltrattamenti, ieri sera è stato arrestato dai Carabinieri di Bellaria su Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere. All’esito delle indagini, partite dalla querela sporta dai suoi genitori, l’uomo è stato ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia, estorsione e rapina, commessi in marzo e aprile nei confronti dei suoi genitori. In più occasioni infatti l’uomo avrebbe maltrattato la madre e il padre convivente, morto per cause naturali il 9 aprile, minacciandoli di morte, di dare fuoco alla loro abitazione e danneggiato gli arredi di casa con violenza, costringendoli a vivere in una condizione continuativa di sofferenza. In altre occasioni, con violenza ha costretto la madre a consegnare ingenti somme di denaro, con cui avrebbe acquistato droga. L’incubo per la vittima è finalmente finito con l’arresto del figlio, che ora è rinchiuso nel carcere di Rimini a disposizione dell’A.G.