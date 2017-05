Incidente a Serravalle tra auto e moto

Accaduto intorno alle 11 di questa mattina un incidente in via IV giugno a Serravalle tra un Suv e una moto di grossa cilindrata.

Il centauro è stato trasportato all'ospedale, ma si attendono informazioni riguardanti il suo stato di salute. Non è comunque in pericolo di vita.