Rimini. Vende bici rubata su internet. Arrestato per ricettazione e spaccio di stupefacenti

È partito tutto dalla denuncia di un cittadino che ha visto la sua bici da corsa rubata, in vendita sul sito “subito.it”. Dopo aver concordato l’incontro per l’acquisto, la vittima si è presentata all’appuntamento con i militari della Stazione Carabinieri di Rimini. I militari, hanno recuperato la bicicletta rubata marca “Pinarello” del valore di 500 euro e l’hanno restituita al proprietario. I carabinieri hanno poi proceduto alla perquisizione domiciliare del ricettatore, V.C., riminese classe 1992, in Via Ferrari, dove hanno rinvenuto ben 800 grammi di marijuana nascosti in due barattoli di metallo sul terrazzo. Oltre alla sostanza, i militari hanno trovato denaro contante per 2.600 euro in banconote di piccolo taglio ritenute provento dell’attività illecita, un bilancino di precisione e varie consolle videogioco “nintendo”, ritenute di dubbia provenienza e sottoposte sequestro.

L’uomo è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti, e denunciato per ricettazione. Nei guai anche la sua fidanzata, classe 1997, identificata all’interno dell’abitazione anche se non convivente, e denunciata per i medesimi reati.