Music Inside Festival, maxiservizio d'ordine a Rimini per la tre giorni riminese

200 tra poliziotti, carabinieri e finanzieri schierati alla Fiera di Rimini e l'aggiunta di almeno 150 "buttafuori" impiegati dall'organizzazione. Queste le misure di sicurezza decise dalla Prefettura per garantire il buon funzionamento della seconda edizione del Music Inside Festival che ha visto numerosi noti dj alternarsi nei padiglioni di Rimini Fiera.



In attesa dei dati ufficiali, che verranno divulgati domani dalla Questura, il bilancio parla di due arresti per spaccio, numerose denunce anche per furto e piccole risse. Diversi gli accessi alla tenda della Croce Rossa allestita all'esterno della fiera: un ragazzo svizzero è finito all'ospedale per aver abusato di alcol e anfetamina. Tanti i segnalati in prefettura come assuntori di stupefacenti. Diversi anche i pregiudicati rintracciati dalla polizia: tra questi un foggiano che spacciava chicchi di sale grosso, chimicamente alterati per togliere la salinità, e venduti per cristalli di anfetamine.



FM