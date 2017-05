Novafeltria: agricoltore fermato con 21 grammi di cocaina in auto



I Carabinieri della Compagnia di Novafeltria, durante il weekend sono stati impegnati in un servizio coordinato, finalizzato alla repressione in particolare dei furti in abitazione e prevenzione di attacchi a sportelli bancomat.



Durante un normale controllo a Campiano di Talamello, un 46enne, agricoltore e residente in Alta Valmarecchia, è stato beccato con 21 grammi di cocaina all'interno del porta oggetti della propria auto. Lo stupefacente è stato sequestrato e per l'uomo, incensurato, portato nella caserma di Novafeltria, è scattata la denuncia in stato di libertà per spaccio.



