Riccione: arrestato in flagrante spacciatore 28enne



C.P. R., 28enne pregiudicato foggiano – è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Era già sotto l'occhio vigile dei militari della Compagnia di Riccione. Così nella serata di ieri i Carabinieri hanno iniziato a pedinarlo per poi sorprenderlo all'interno della propria auto mentre stava cedendo ad un ragazzo 7,5 grammi di MDMA. Anche in casa, dove si è estesa la perquisizione, sono stati rinvenuti 4,7 grammi della stessa Metanfetamina e tracce di marijuana, nonché i vari oggetti utili al confezionamento della droga.