Fratelli investiti sulla statale ora in prognosi riservata

La Polizia Municipale di Rimini è intervenuta nella notte tra sabato e domenica per un doppio investimento sulla via Emilia. Due fratelli G.S. e P.S., di 34 e 28 anni che percorrevano a piedi il tratto in direzione Santacangelo sono stati investiti dalla auto, una Mitsubishi guidata da M.K., classe 1993 per cause ancora da accertare. I due giovani sono stati trasportati rispettivamente all’ospedale di Cesena e Riccione, in prognosi riservata.