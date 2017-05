Incidente in Mountain Bike: il nazionale sammarinese Simone Rosti sta meglio

Si è fratturato quattro vertebre e ha riportato un trauma cranico. Domani verrà dimesso dall'ospedale

Sta meglio e domani verrà dimesso dall'Ospedale di Fermo il nazionale sammarinese di Mountain Bike Simone Rosti che ieri si era infortunato cadendo a Monte Marino di Capodarco, durante la ricognizione sul tracciato del Campionato Regionale di Cross Country. Nell'impatto si è fratturato quattro vertebre ed ha riportato anche un trauma cranico. Le sue condizioni oggi sono migliorate ma è probabilmente compromessa la sua partecipazione ai Giochi dei Piccoli Stati.



l.s.