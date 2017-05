Processo Fincapital: sentiti Livio Bacciocchi e Oriano Zonzini

Verso le conclusioni il processo legato a Fincapital, finanziaria attraverso la quale secondo l'accusa vennero riciclati i denari di provenienza illecita appartenenti al commercialista napoletano Luigi Di Fenza: 665 mila euro ritenuti frutto di frode fiscale. Devono rispondere di riciclaggio Livio Bacciocchi ed Oriano Zonzini, che oggi sono stati sentiti, Gian Luigi Reggini che ha preferito non farsi interrogare ed Arianna Annarella, oggi non presente in aula. La sentenza dopo l'estate, il 13 settembre.