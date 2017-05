Maltempo: fulmine cade sull'auto di un sammarinese

Brutta disavventura questa mattina per un sammarinese di 53 anni che si stava recando al lavoro.

L'uomo era a bordo della sua auto quando intorno alle 8 è stato sorpreso dal maltempo con pioggia, tuoni e fulmini lungo la strada delle Cinque Vie. Un fulmine è caduto proprio sull'auto centrando in pieno la scatola dell'antenna del navigatore satellitare che si trova sul cofano.

L'uomo è stato stordito dal boato e ha visto sprigionarsi una fiammata causata proprio dall'impatto della saetta col mezzo, rimasto seriamente danneggiato. Sul posto Gendarmeria e Polizia Civile.

Il 53enne è stato visitato in Pronto Soccorso: visibilmente scosso dall'accaduto non ha riportato lesioni gravi, trovandosi fortunatamente all'interno dell'abitacolo, ma dovrà osservare un periodo di riposo di una settimana. Un episodio che richiama alla prudenza: se si viene sorpresi da forti temporali con fulmini, è bene non camminare per lunghi tragitti sotto la pioggia anche se coperti da ombrelli e mai sostare sotto gli alberi in cerca di riparo.



sp