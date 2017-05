Music Inside Festival: in 5 finiscono all'ospedale

Quattro gli arresti

Quattro arresti, sette denunce, 26 segnalazioni alla prefettura per uso di sostanze stupefacenti e quattro denunce per guida in stato di ebbrezza. È il risultato dei servizi effettuati da polizia di Stato, carabinieri, Guardia di finanza e Polizia municipale durante la tre giorni della manifestazione Music Inside Festival che si è svolta alla Fiera di Rimini.



Ci sono stati 24 interventi del 118 dei quali, 19 per alcool e droga e 5 per aggressione, di questi 5 sono stati accompagnati all'ospedale Infermi di Rimini. Le forze dell'ordine hanno sequestrato diversi quantitativi di sostanze stupefacenti (tra cocaina, mdma, marijuana, hashish) e garantito l'ordine pubblico all'evento, al quale hanno preso parte 20mila giovani.