Più di 43 mila le persone scomparse in Italia nel 2016

Di cui 28 mila minori stranieri

I numeri sono impressionanti, al 31 dicembre dello scorso anno erano 43.665 le persone scomparse in Italia, di cui non si hanno notizie.

Un numero in cui rientrano casi molto diversi: persone che si sono allontanate e vogliono rimanere irreperibili o affette da malattie; ma circa 28 mila sono minori stranieri non accompagnati, arrivati sulle nostre coste e poi scomparsi.

Questi i numeri che emergono dalla relazione del Commissario straordinario per le persone scomparse, il prefetto Piscitelli, presentata al Viminale. Nel 2016 c'è stato un +28% nelle scomparse di minori stranieri soli.