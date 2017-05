Caso sorelle Balsamo, il giudice Esposito si riserva

Nuova udienza, davanti al Giudice per i rimedi straordinari Vitaliano Esposito, per il caso delle sorelle Balsamo. Le due ragazze, condannate in primo grado per riciclaggio e poi assolte in appello, hanno ricorso al terzo grado di giudizio per chiedere la restituzione di 2.150.000 euro, di cui il giudice per le appellazioni ha confermato la confisca. I legali delle Balsamo, Lara Conti e Federico Fabbri, hanno chiesto una sospensione del processo in attesa dell'esito del ricorso presentato alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo. Il Procuratore del fisco si è opposto. Il giudice Esposito si è riservato ed ha aggiornato l'udienza