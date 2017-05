Droga: tre arresti a Cagli per spaccio cocaina e hascisc

Tre marocchini di 35,43 e 51 anni sono stati arrestati a Cagli dalla polizia nell'ambito di un'operazione contro lo spaccio di stupefacenti. I tre, di 35, 43 e 51 anni, già noti per reati analoghi, sono stati trovati in possesso di 176 grammi di cocaina e due kg di hascisc, che in parte nascondevano in un'abitazione in uso al 51enne. Ora si trovano rinchiusi in carcere a Urbino, in attesa della convalida dell'arresto.