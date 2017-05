Rimini: picchia convivente davanti a figlie, arrestato dalla Polizia

Sotto l'effetto di droga, picchiava la convivente davanti alle figlie di 5 e 10 anni, arrestato dalla polizia di stato. Una serie di maltrattamenti terminati appunto solo con l'arresto dell'uomo, un 46enne residente a Rimini, condotto in carcere dalla squadra mobile della questura su ordine del gip. Dopo anni di maltrattamenti in famiglia, la convivente aveva troncato la relazione, dalla quale era nata anche la figlia, oggi di 5 anni. L'uomo però aveva iniziato a perseguitarla presentandosi continuamente a casa, facendovi irruzione contro la volontà della donna, minacciandola di morte e picchiandola a mani nude o con quello che trovava a tiro. Violenze ripetute anche alla presenza dell'altra figlia minorenne di appena 10 anni, nata da un precedente rapporto. Dapprima la donna aveva ottenuto un ordine di protezione con allontanamento dell'ex compagno. Ordine che l'uomo ha continuato ad ignorare presentandosi a casa dell'ex convivente minacciandola e picchiandola. La donna si è quindi rivolta alla polizia e la Procura ha chiesto l'arresto, deciso quindi dal giudice per le indagini preliminari. "La condotta dell'uomo, diretta a cagionare alla persona convivente stabilmente sofferenze fisiche e psichiche protratte nel tempo, sottoponendo la stessa ad un regime di vita umiliante e dolorosamente vessatorio - si legge nell'ordinanza -, spesso sotto l'effetto di sostanze stupefacenti che consumava anche nell'abitazione familiare non avendo alcuna remora per la presenza dei due minori".