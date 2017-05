Dj Fabo: Gip respinge richiesta di archiviazione per Cappato

Il gip di Milano Luigi Gargiulo ha respinto, al momento, la richiesta di archiviazione per Marco Cappato accusato di aiuto al suicidio per la morte di Dj Fabo. Il giudice ha fissato un'udienza per il 6 luglio per la discussione delle parti e poi prenderà una decisione.