Processo Corona: Belen arriva al Palazzo di Giustizia Milano - LE PRIME IMMAGINI

Folla di fotografi e giornalisti per seguire la showgirl

La showgirl Belen Rodrigez è arrivata al Tribunale di Milano per testimoniare al processo a carico di Fabrizio Corona per la vicenda del 2,6 milioni di euro in contanti ritrovati in parte in Austria, in parte nel controsoffitto della sua collaboratrice Francesca Persi (anche lei imputata).

La Rodriguez è stata citata come teste, davanti al collegio presieduto da Guido Salvini, dalla difesa dell'ex 're dei paparazzi' per deporre sulla disponibilità di denaro contante dell'ex agente fotografico negli anni 2008-2012, ossia anche nel periodo in cui i due hanno avuto una relazione. Tanto che lo stesso Corona, seguendo la sua linea difensiva, in dichiarazioni spontanee in una delle scorse udienze aveva raccontato che quei 1,7 milioni di euro in contanti trovati in un controsoffitto venivano "tutti da serate, campagne pubblicitarie e lavoro e li ho fatti tra il 2008 e il 2012". E, in particolare, "li ho fatti nel 2009 - ha aggiunto - quando con Belen Rodriguez siamo diventati una coppia mediatica eccezionale, come Bonnie e Clyde eravamo, tutto quello che toccavamo diventava oro"