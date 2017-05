Rimini: incidente tra scooter e auto, coinvolta una bambina di 9 anni a bordo della macchina

La madre alla guida della utilitaria

Incidente in via Montescudo a Rimini.

Uno scooter andava verso il mare e si è scontrato con una utilitaria che stava girando in via Giaccaglia. Sembra che la macchina, guidata da una donna, non abbia dato la precedenza alla moto che stava arrivando. Alla guida un uomo, che ha distrutto la porta anteriore della macchina sfondando il finestrino e lo sportello con il casco colpendo la figlia di 9 anni appena uscita da scuola. La piccola dovrebbe aver riportato un trauma cranico. Sul posto è arrivato il padre.

Il traffico è chiuso nelle due direzioni. Sul posto due ambulanze e la polizia municipale. L'uomo alla guida dello scooter è stato portato con l'elisoccorso al Bufalini di Cesena.



VA