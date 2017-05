Cerasolo: assalto al bancomat, da quantificare il denaro sottratto

Assalto nella notte a un bancomat di Banca Carim a Cerasolo. In base alle prime informazioni, è stato piazzato dell'esplosivo all'esterno del dispositivo. Dopo lo scoppio, i responsabili, ancora ignoti, hanno forzato le porte della banca e sono entrati per finire il lavoro dall'interno. Tutto si è svolto in pochi minuti, perché subito è scattato l'allarme. Ancora da quantificare l'ammontare del denaro sottratto, tenendo conto anche dei sistemi di sicurezza che macchiano le banconote e di quelle probabilmente danneggiate dall'esplosione. Nessun danno alle persone.



