Riccione: denunciati due “pataccari”, vendevano mattonelle al posto degli smartphone

Nel tardo pomeriggio di ieri la Polizia Stradale di Rimini ha denunciato in stato di libertà due uomini di origine campana ma residenti a Cattolica, in quanto contravventori al foglio di via emesso dal Questore. I due erano soliti truffare ignari avventori nelle aree di servizio, sostituendo gli smartphone - a cui le confezioni facevano riferimento - con mattonelle o pacchi di sale. L'ultimo episodio è accaduto proprio ieri, in un'area di servizio nei pressi del casello di Riccione, dove si è proceduto al sequestro di due telefonini di ultima generazioni che servivano proprio per realizzare le truffe.

La Polizia stradale si rammarica che nel 2017 vi siano ancora persone che acquistano apparecchiature elettroniche presso le aree di servizio autostradali.