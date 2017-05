Roma: esplode un ordigno rudimentale davanti alle Poste

Un ordigno rudimentale è esploso questa mattina in via Marmorata, a Roma, nelle vicinanze di ufficio postale senza causare feriti. A quanto riferisce la Questura, l'ordigno era collocato tra due autovetture in sosta, nel parcheggio. Al momento non sarebbero stati ritrovati volantini e non sono ancora state registrate rivendicazioni.



“È un unico ordigno, e non due, che ha dato vita a una doppia deflagrazione, la prima per l'innesco e la seconda per la bottiglia infiammabile contenente probabilmente benzina", ha detto Massimo Improta, funzionario della polizia di Stato, smentendo la notizia che si era diffusa secondo la quale sarebbero state due le esplosioni. Per il funzionario della questura si è probabilmente trattato di un "atto dimostrativo", anche perché l'ordigno "è stato collocato in un posto che è edificio di pubblico interesse". Al momento la scientifica sta lavorando alla repertazione dei frammenti. Sono al vaglio degli inquirenti anche le immagini delle telecamere di sorveglianza.



Sull'episodio la Procura di Roma aprirà a breve un fascicolo di indagine; prima di aprire una precisa ipotesi di reato, si attende comunque una informativa da parte delle forze dell'ordine.