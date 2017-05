Faetano: brutto incidente lungo il lago, la peggio per uno scooterista

Uno scontro è avvenuto in tarda mattinata lungo strada Marano, a Faetano.

Un uomo 45enne, in sella ad un maxiscooter con targa italiana, stava salendo in direzione San Marino quando si è scontrato con una Renault guidata da un sammarinese di 81 anni che, dalla direzione opposta, stava svoltando verso il parcheggio del bar del lago. La dinamica è al vaglio della Polizia Municipale, con l'appoggio della Polizia Civile di San Marino, perché il sinistro è avvenuto proprio sul confine di Stato.

La peggio, chiaramente, per il motociclista che è stato subito trasportato al Pronto Soccorso dove gli hanno riscontrato la frattura del femore e del polso. La prognosi è superiore ai trenta giorni.