Incidente Cotes: forse una distrazione all'origine della morte di Salvatore Bertucci

E' stato aperto un fascicolo sulla morte di Salvatore Bertucci, il 55 enne di Santarcangelo vittima di un incidente sul lavoro. L'uomo, sul piazzale della Cotes di Rovereta, non si è accorto del sopraggiungere del camion, probabilmente alle sue spalle, che lo ha travolto. Immediatamente soccorso e portato al Pronto Soccorso, è morto intorno alle 19, in seguito alle gravissime lesioni riportate. Salvatore Bertucci era single e la sua identità è stata resa nota solo in mattinata, una volta avvertiti i genitori che vivono in Francia, dove la vittima aveva studiato, per poi trasferirsi in Italia. La Polizia civile ha sentito i testimoni e ricostruito la dinamica dell'infortunio mortale. Elementi che fanno parte del fascicolo con il quale il commissario della legge dovrà accertare eventuali responsabilità. Non si esclude possa disporre l'autopsia