Cotes, il cordoglio dei colleghi: “La ditta ha investito tanto nella sicurezza”



I dipendenti Cotes esprimono vicinanza ai famigliari di Salvatore Bertucci, morto venerdì scorso dopo essere stato travolto sul piazzale della ditta da un mezzo pesante in manovra. Un pensiero anche per il collega alla guida dell’autocarro coinvolto nel sinistro.

La rappresentanza sindacale aziendale tiene a sottolineare la massima attenzione che la ditta presta alle norme sulla sicurezza sul lavoro. La Cotes – ribadiscono - si è “enormemente impegnata con importanti investimenti economici in merito alla sicurezza”.