Cattolica: arresti, due i minorenni coinvolti

I Carabinieri di Riccione ieri sera hanno tratto in arresto per rapina due minorenni e una donna, K.S. le iniziali, 24enne, nullafacente, pregiudicata, residente a Piandimeleto (PU). I minorenni sono: il 16enne, P.G., residente a San Giovanni in Marignano e il 17enne, C.G., residente a Gradara (PU).

I tre giovani si sono introdotti all’interno di un esercizio commerciale di Cattolica e dopo aver distratto il titolare, si sono impossessati di un tablet di ultima generazione, dandosi poi a una fuga precipitosa.

Inseguiti dal proprietario del tablet, dopo essere stati raggiunti, hanno iniziato a colpirlo, per cercare di scappare, ma nel frattanto il legittimo proprietario è riuscito a chiamare il 112.

I Carabinieri sono intervenuti e, dopo brevi ricerche, sono riusciti ad intercettare e bloccare i malfattori, immediatamente riconosciuti dalla vittima.

La donna, K.S., è stata associata presso la sezione femminile del carcere di Forlì, mentre i due minori sono stati affidati ai loro rispettivi genitori.