Conto Mazzini: Fiorenzo Stolfi unico imputato presente

La fase finale del Processo Conto Mazzini è cominciata questa mattina, attorno alle 10, con le memorie conclusive dell'Avvocatura dello Stato che rappresenta l'Eccellentissima Camera, ovvero lo Stato costituito parte civile per la richiesta del risarcimento del danno. Gli avvocati dell'Avvocatura, Sabrina Bernardi e Simona Ugolini, si sono alternate nella lettura di una lunga e complessa ricostruzione dei fatti all'origine del rinvio a giudizio in cui si contestano a vario titolo ai 27 imputati - 21 persone fisiche e 6 giuridiche - i reati di riciclaggio e associazione a delinquere.

Le tangenti ipotizzate derivano dall'operazione di acquisto della finanziaria Uninvest - circa 800 milioni di lire -; dall'acquisto della licenza bancaria della Nuova Banca Privata, circa 5 milioni di euro; dall'acquisto della sede di Banca Centrale, circa 600mila e dalle operazioni della Fondazione per la promozione economica e finanziaria sammarinese che tra il 2007 e il 2011 ha movimentato circa 16 milioni di euro.

Tangenti che secondo le ipotesi dell'Avvocatura dello stato sono state redistribuite ai politici attraverso vorticosi passaggi di denaro tra cui i libretti al portatore della cosiddetta galassia Mazzini. Denaro che solo in parte minoritaria sarebbe stato utilizzato per la corruzione elettorale attraverso il pagamento dei viaggi agli elettori residenti all'estero. Giuseppe Roberti è stato indicato come un dominus delle presunte attività criminali in associazione, di volta in volta, con gli ex politici, gli imprenditori e le società finite a giudizio.

L'udienza è stata sospesa alle 13:30 e riprenderà alle 15.



l.s.