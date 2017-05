Incidente a Serravalle: non fa la curva, finisce contro il Dpiù - LE PRIME IMMAGINI

Una Punto grigia si schianta contro il guardrail di fronte al supermercato Dpiù a Serravalle.

Dalle prime indiscrezioni il guidatore non sembra aver riportato lesioni gravi, ma per sicurezza è stato portato all'Ospedale di Stato per ulteriori controlli. Sul posto subito la Polizia Civile.